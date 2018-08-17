تفقد اللواء طارق حسونة مديرأمن الغربية، اليوم، مبادرة "تحيا مصر.. معا من أجل التنمية"، والتي أطقلتها وزارة الداخلية، بهدف المساهمة في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وضبط الأسواق بمناسة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الطيف الحناوي حمدار المديرية، والعميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، والعقيد أيمن زكريا مأمور مركز كفرالزيات، وتفقد مدير أمن الغربية، سيارات المبادرة بمركز كفرالزيات، والتأكيد من توافر السلع الغذائية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تصل لـ30%.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، والتصدي لجشع التجار، وشهدت سيارات المبادرة إقبالا كبيرًا من قبل المواطنين، مؤكدين توفر كل مستلزماتهم بأسعار مخفضة، معربين عن تقديرهم لجهاز الشرطة لحرصه على مد يد العون للمواطنين.