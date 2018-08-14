تفقد اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، الخدمات الأمنية، بمدينة طنطا، للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أي ظروف طارئة، وذلك في إطار جهود المديرية لضبط الحركة المرورية على الطرق وإعادة الانضباط للشارع وردع المخالفين لقوانين المرور.

ووجه الضباط والأفراد المتواجدين في الخدمات الأمنية، بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج عن القانون مع اتخاذ الإجراءات لحماية القوات من أي اعتداءات.

وشدد "حسونة"، على ضرورة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية ومتابعة كاميرات المراقبة، وعمل الحرم الأمن، ومنع وقوف السيارات بجوار الخدمات الأمنية، إضافة إلى توسيع دائرة الاشتباه وبذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان لأبناء الشعب المصري في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

رافق مدير أمن الغربية، اللواء عبداللطيف الحناوي، حكمدار مديرية الأمن، واللواء أشرف درويش مساعد مدير أمن الغربية، واللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية.