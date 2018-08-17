في موسم الحج من كل عام يتنافس المصورون لالتقاط أفضل الصور بزوايا متميزة يخطفون بها أبصار الملايين من المسلمين، ولكن من هو أول مصور فوتوغرافي في مكة المكرمة قبل أكثر من 100 عام.

نحو 1880 صورة، ألقت الضوء على حياة "عبدالغفار"، أوّل مصور فوتوغرافي مكي في المدينة المُقدسة، إضافة إلى ما تم توثيقه في مراسلات بينه وبين شريك عمله المستشرق الهولندي كريستيان سنوك هرخرونيه، حول تجربته في مكة بين عامي 1884-1885.

كان المصور المكي عبد الغفار عندما التقى بالمستشرق الهولندي في مكة، يمارس التصوير بدون أي منهج علمي أوآلية محددة، وخلال الفترة بين 1886-1889 التقط عبد الغفار ما يقارب من 250 صورة فوتوغرافية لمدينة مكة وسكانها إلى جانب أول صور فوتوغرافية للحُجَّاج في موسم الحج، آنذاك، حسبما جاء في تقرير الموقع الرسمي لوزارة الحج السعودية.

كان عبد الغفار- كما قال عنه سنوك في المراسلات- يتمتع بمواهب فنية، فإلى جانب أعماله الفوتوغرافية، مارس عمله كطبيب أسنان وصانع للساعات وصانع للأسلحة ومصهر للذهب والفضة، وكان شديد الشغف بمعرفة تقنيات التصوير الفوتوغرافي الحديثة التي كان يجلبها سنوك لشبه الجزيرة العربية.

وحسبما أفاد موقع وزارة الحج السعودية، اضطر المستشرق الهولندي سنوك مغادرة شبه الجزيرة العربية، وحينها استغل عبد الغفار مواد التصوير التي تركها له سنوك.

تأثرت الموضوعات التي اختارها عبد الغفار بعد رحيل سنوك إلى حدٍ ما بمراسلاته المستمرة مع المُصوّر الهولندي، حيث أراد الأخير نماذج لسكان مكة الأصليين بجميع أطيافهم لدعم عمله المتواصل في وصف الأعراق البشرية، من النساء والعبيد وأفراد الطبقة الفقيرة وغيرها من العناصر المرتبطة بعلم الإنسان، و استطاع عبدالغفار إرسال ما يزيد عن 250 صورة مطبوعة إلى سنوك عبر 15 شحنة في الفترة ما بين 1886 و1889، وقد نشر سنوك هرخرونيه الكثير منها في مجلدات صوره.

يوجد آخر ما تبقى من أعمال عبد الغفار الفوتوغرافية في مكتبة جامعة لايدن الهولندية في الأرشيف الخاص بسنوك هرخرونيه، وتضم أول صورة تم إيجادها لمحمل كسوة الكعبة في مكة، وصورة المسجد الحرام ومخيم الحجاج في منطقة ضريح ستنا ميمونة، وخيام الحجاج في جبل عرفات، وصورتين للطائف، وصورة للوحة في مسجد الرسول في المدينة المنورة.