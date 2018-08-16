وصل منذ قليل آخر أفواج الجمعيات الأهلية البالغ عددهم 791 حاجا إلى فندق دار الإيمان مقر إقامة حجاج الجمعيات بمكة قادمين من المدينة المنورة من خلال الباصات التي وفرتها لهم بعقة الوزارة استعدادا لأداء مناسك الحج، وزين طاقم بعثة وزارة التضامن مدخل الفندق بأعلام مصر والبالونات ابتهاجا بوصول الحجاج.

وأجرت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، اتصالا تليفونيا برئيس بعثة الوزارة للاطمئنان على حالة الحجاج ولمتابعة عمل اللجنة التي تم تشكيلها من بعثة الوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة لاستلام ومعاينة مخيمات الحجيج بعرفات ومنى لتوزيعها على المحافظات.