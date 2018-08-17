تشيع جنازة المنتج خالد أمين، والد المخرج أحمد خالد أمين، عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، على أن يواري جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة.

وكان والد المخرج قد وافته المنية، صباح اليوم، إثر أزمة صحية.