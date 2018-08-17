تحت رعاية وزارة التضامن الإجتماعي؛ نفذ المايسترو سليم سحاب المسؤول عن (كورال أطفال مصر) اختبارات لأطفال من دور الرعاية لزيادة عدد فريق الكورال، وذلك بالاشتراك مع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة.

وأجريت الاختبارات لعدد 80 طفلاً يمثلون 7 دور للرعاية؛ نجح في الاختبارات 45 طالب.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنمية قدرات أبناء مؤسسات الرعاية وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.

من جانبه، قال سليم سحاب، إن كل الأطفال الذي قابلهم أصواتهم صالحة للتجريب والغناء.

وتابع:"هذا دورنا في اكتشاف مواهب دور الرعاية واستخراج منهم شخصيات فنية هامة"، مضيفاً أن المشروع بدأ منذ أربعة سنوات مع كورال أطفال مصر.

وقال إنه تجوّل في عدد كبير من دور الرعايه مصر وا ختار حوالي 20 موهبه من ال رعاية والآن أصبحوا 180، كما تجول في بعض المحافظات لضم ذوي الاحيتياجات الخاصة للكورال، كما استمع إلى 15 شخص من جمعية النور والأمل منذ يومين، وفوجئ بأنه يمتحن "كورال محترف" لا يوجد به شخص صوته ليس رائعا، وهم يستحقون الاهتمام واستخراج مواهبهم لمساعدتهم على الوصول إلى هدفهم وتمثيل مصر في هذا المضمار.

يشار إلى أن وزارتي التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة كانتا قد أطلقتا في نهاية عام 2015 مبادرة كورال وأوركسترا أطفال مصر بهدف تبنى الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ولديهم مواهب فنية ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، مع المساهمة في تطوير مهارات التفكير الإيجابي والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال.