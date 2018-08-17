تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
"إسعاف الأقصر" يستعد للعيد بتجهيز 74 سيارة
"محمد" تحدى الإعاقة وتغلب على مشكلة قصره وحصد 3 ذهبيات في رفع الأثقال
"زمزم".. قصة بئر تدفق بين قدمي إسماعيل: لم تجف ماؤها منذ 5 آلاف عام
فتاة تحرق جسدها بسبب رفض خطبتها بالإسكندرية.. جدها مات "من الصدمة"
بالفيديو| كوميدي ودراما وأكشن.. تعرف على أفلام عيد الأضحى
للمرة الثانية خلال شهر.. "إياد" أحدث ضحايا البالوعات المفتوحة بالبحيرة
اختيارات الوطن
فتاة تحرق جسدها بسبب رفض خطبتها بالإسكندرية.. جدها مات "من الصدمة"
5 أسباب تدفع الحكومة لإغلاق "القومية للأسمنت"
خاص| المدير الفني للاتحاد السكندري يكشف عن ثغرة الترجي قبل مواجهة الأهلي
«عيد المصريين عيدين».. «الأضحى والعذراء»
ستات «حارة المنوفية» فى الخدمة: الجزّارة وصانعة الرقاق وبائعة الفراخ
«معاً لإنقاذ إنسان»: نستقبل 4 حالات «فوق 18 سنة» أسبوعياً
الأكثر قراءة
4 هدايا حكومية للمواطنين قبل عيد الأضحي
الأسباب الحقيقية لتأجيل موعد بدء الدراسة لـ22 سبتمبر
عاجل| تأجيل الدراسة لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي لـ22 سبتمبر
بعد إدراجها في جدول المخدرات.. تعرف إلى "الاستروكس والفودو والفلاكا"
صيدلي يكشف أسرار خلطات الحشيش الصناعي: "هرش الكيميا مع بنج وحنة"
"التعليم": إحنا في المركز الأخير عالميا.. و"معندناش حاجة نبكي عليها"
خبراء يكشفون ألاعيب تجار الكيف: خلط الأعشاب بالدواء يصعب نزولها جدول
بين التخلي والخوف من الفضيحة.. ما مصير رجل الإخوان هشام عبدالله
بالفيديو| حمام المستقبل: "مراية تخبرك بحالتك الصحية.. وكيف تحسن مظهرك"
"شعبة علوم الحياة" بنقابة العلميين تشكل لجنة لحل مشاكل الباحثين
"التعليم": عدلنا موعد بدء الدراسة لـ"الروضة" ولم نؤجله
هبوط 4 طائرات اضطراريا بعد إنذارات بوجود قنابل في أمريكا الجنوبية
عاجل