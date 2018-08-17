تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قيام وزارة التعليم العالي بفتح باب التقدم لبرنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين" للعام الدراسي 2018\2019 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) للمساهمة في النمو الاقتصادي القومي.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يحمل الجنسية الأمريكية أو بطاقة الإقامة الدائمة (green card).

2- أن يكون حاصل على مؤهل عالي (بكالوريوس – ليسانس) من إحدى الجامعات المصرية الخاضعة لقانون المجلس الأعلى للجامعات.

3- أن يعمل بوظيفة دائمة في إحدى الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية، على أن يكون قد أمضى مدة عامين على الأقل في الخدمة ولا يستثنى أحد من هذه الشروط طبقًا لقانون 112 لسنة 1959.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها وذلك بالنسبة للذكور.

5- تحقيق المستوى اللغوي المطلوب طبقًا لمتطلبات هذه المنح "شرط ملزم عند تقديم المقترح البحثي".

6- قبول وزارة التعليم العالمي للمقترح البحثي للمتقدم للاستفادة من هذه المنح.

7- أن يجتاز الفحص الطبي والأمني الذي تقرره أنظمة الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي.

تفاصيل وشروط المنح:

أ‌- منح الحصول على درجة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية

ب‌- منح الحصول على درجة الماجستير من الجامعة الأمريكية بالقاهرة

- الدراسة بحد أقصى عامين أو الحصول على الدرجة العليا.

- الدراسة في إحدى الجامعات المعتمدة والمعترف بها بالولايات المتحدة الأمريكية "للمنح (أ)".

- يحصل الدارس على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يوم في العام وبحد أقصى 30 يوم خلال فترة الدراسة وأي إجازة يحصل عليها الدارس تخصم من المخصصات المالية المخصصة له "للمنح (أ)".

- لا تتحمل المنحة تذاكر السفر عند الإجازة "للمنح (أ)".

- لا يسمح للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه التقدم للحصول على هذه المنحة.

- الحصول على 79 درجة في اختبار الـ(TOFEL IBT) أو 6.5 درجة في اختبار IELTS الأكاديمي التي تطلبها الجامعة بالولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة الأمريكية بالقاهرة أيهما أعلى "شرط ملزم عند تقديم المقترح البحثي".

- الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار GMAT أو GRA وفقًا لمتطلبات الجامعة الأمريكية "شرط مطلوب بعد القبول بالبرنامج".

- ألا يكون قد سبق للمرشح الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة من خلال الإدارة المركزية للبعثات بغرض الحصول على الماجستير.

جـ- منح الحصول على مهمات علمية لما بعد الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية:

- الدراسة لمدة 6 أشهر كاملة بالولايات المتحدة الأمريكية.

- الدراسة في إحدى الجامعات المعتمدة والمعترف بها بالولايات المتحدة الأمريكية.

- الحصول على 70 درجة في اختبار (TOFEL – IBT) أو 6 درجات في اختبار IELTS الأكاديمي ولا يستثنى أي أحد طبقًا لقواعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "شرط ملزم عند تقديم المقترح البحثي".

- الحصول على درجة الدكتوراه.

- ألا يكون قد سبق للمرشح الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة من خلال الإدارة المركزية للبعثات بغرض الحصول على مهمات علمية لما بعد الدكتوراه.

د- منح الحصول على تدريب لمدة فصل دراسي واحد بالولايات المتحدة الأمريكية:

- التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي بحد أقصى 4 أشهر.

- التدريب في إحدى الجامعات أو المؤسسات المعتمدة والمعترف بها في الولايات المتحدة الأمريكية.

- الحصول على 70 درجة في اختبار (TOFEL – IBT) أو 6 درجات في اختبار IELTS الأكاديمي ولا يستثنى أي أحد طبقًا لقواعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "شرط ملزم عند تقديم المقترح البحثي".

- ألا يكون قد سبق للمرشح الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة من خلال الإدارة المركزية للبعثات بغرض الحصول على تدريب.

الشروط الخاصة بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح:

- شروط منح إجازة دراسية طوال فترة الدراسة:

1- أن يكون قد أمضى المتقدم في الخدمة سنتين على الأقل.

2- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة ميلادية.

3- أن يكون تقدير المؤهل الدراسي الأصلي للمتقدم عند تخرجه جيد على الأقل.

4- أن تكون تقارير كفايته في العامين الأخيرين بدرجة امتياز وألا تكون قد وقعت عليه أي جزاءات في الثلاث سنوات السابقة.

5- أن تكون الجهة التي يتبعها المتقدم في حاجة ماسة إلى الدراسة التي سيقوم بدراستها.

بعض الشروط الهامة:

1- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها نهائيًا.

2- ألا يكون قد سافر على أي منحة أو حصل على بعثات تدريبية من الوزارة عدا من أتم الفترة المحددة لخدمة الوزارة بعد العودة من البعثة أو الاستفادة من المنحة.

3- ألا يكون من العاملين بنظام التعاقد أو المكافأة.

4- أن يكون المرشح متمتعًا بالصحة النفسية والجسدية وعدم الحمل بالنسية للسيدات.

المستندات المطلوبة من المرشحين (تقدم الأوراق أصل + صورة) وهي:

1- نموذج B الخاص بالمرشحين معتمد ومختوم + 5 نسخ مصورة (Hard Copy) + ksom (pdf).

2- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الوزارة (باللغة العربية) وفقًا للنموذج الموجود بالإعلان الخاص بالبرنامج على موقع قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي.

3- خطاب ترشيح معتمد ومختوم من الوزارة (باللغة العربية والإنجليزية).

4- السيرة الذاتية معتمدة ومختومة من الجهة التي يعمل بها المتقدم (باللغة العربية والإنجليزية).

5- صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة من الشهادات الحاصل عليها المتقدم (بكالوريوس – ليسانس – دبلومة – ماجستير – دكتوراه) مع شهادات تقديرات السنوات الدراسية. (باللغة الإنجليزية)

6- الشهادة الأصلية بالمستوى اللغوي للمتقدم "TOEFL IBT" أو "Academic IELTS"، على أن تكون صالحة والصلاحية بحد أقصى عامين من تاريخ إجراء الامتحان.

7- استمارة بيانات مرشح معتمدة ومختومة

8- إفادة بالموقف من البعثات التدريبية.

9- صورة من جواز سفر المتقدم موضح به الوظيفة الحالية على أن يكون ساري.

10- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

11- خطاب قبول مبدئي من الجامعة المستضيفة سواء من جامعات بالولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك حسب نوع كل منحة.

12- صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور. (باللغة العربية)

13- بالنسبة للماجستير والمهمات العلمية: خطة بحث معتمدة ومختومة من المؤسسة (باللغة الإنجليزية).

14- بالنسبة لمنج الماجستير والمهمات العلمية: عدد 3 خطابات توصية (Recommendation letter) (باللغة الإنجليزية).

علمًا بأنه يجب مراعاة الملاحظات التالية:

1- على السادة الذين لا ينطبق عليهم شرط السن والراغبين في التقدم لهذه المنح ووقع عليهم الاختيار الرجوع إلى جهات عملهم الأصلية في هذا الشأن.

2- تقدم جميع المستندات المشار إليها على CD، وكل مستند مطلوب في ملف مستقل ولن يقبل الملف الذي لا يقدم معه CD.

3- لا يسمح بكتابة أي بيانات بخط اليد في نموذج (A) أو نموذج (B) أو بيان الحالة الوظيفية (المرفق بالإعلان) ولن يقبل أي نموذج مكتوب بخط اليد.

4- لن تقبل الملفات التي لا تتضمن كافة المستندات المطلوبة.

ويتم تسليم هذه المستندات المطلوبة للمرشحين بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية والوافدين بديوان عام الوزارة (12 شارع الفلكي بالقاهرة) في موعد غايته 26\8\2018، وستقوم الإدارة بعقد المقابلات الشخصية مع المتقدمين لهذه المنح يوم الثلاثاء الموافق 28\8\2018 في الساعة التاسعة صباحًا بمقر الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والوافدين بديوان عام الوزارة.

الشروط المالية للمنح:

يتحمل الجانب الأمريكي كافة التكاليف الخاصة بهذه المنح وهي على النحو التالي:

· بالنسبة لمنح الحصول على درجة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية:

1- تكاليف الحصول على درجة اللغة GRE و GMAT (في حالة حصول المرشح على المنحة بشكل نهائي).

2- تكاليف الكشف الطبي قبل السفر.

3- تذاكر الطيران بالدرجة السياحية ذهاب وعودة لمرة واحدة فقط.

4- المصاريف الدراسية المتفق عليها مع الجامعة في الخارج وفقًا لتوصية المكتب الثقافي المصري بواشنطن.

5- بدل إعاشة بالدولار الأمريكي يصرف كل أول شهر منذ لحظة الوصول.

6- مصاريف كتب كل عام وبحد أقصى عامين.

7- تأمين صحي داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

· بالنسبة لمنح الحصول على درجة الماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة:

1- تكاليف الحصول على درجة اللغة GRE و GMAT (في حالة حصول المرشح على المنحة بشكل نهائي).

2- كتب تصرف كل عام.

3- تكاليف دراسية تصرف للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

· بالنسبة لمنح الحصول على مهمات علمية لما بعد الدكتوراه، والتدريب لفصل دراسي واحد بالولايات المتحدة الأمريكية:

1- تكاليف الحصول على درجة اللغة GRE و GMAT (في حالة حصول المرشح على المنحة بشكل نهائي).

2- تكاليف الكشف الطبي قبل السفر.

3- تذاكر الطيران بالدرجة السياحية ذهاب وعودة لمرة واحدة فقط.

4- بدل إعاشة بالدولار الأمريكي يصرف كل أول شهر منذ لحظة الوصول.

5- تأمين صحي داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

الإجازات التي تمنع من قبول ملف المرشح:

- الإجازات الخاصة لمرافقة الزوج/ الزوجة

- الإجازات الخاصة لرعاية الطفل.

- الإجازات الخاصة لرعاية الأسرة.

- الإجازات الخاصة بدون مرتب.

- الإعارات خارج جمهورية مصر العربية.

الإجازات التي لا تمنع من قبول ملف المرشح:

- الإجازات الدراسية.

- الإجازات للحصول على مهمات علمية.

- الإجازات الخاصة بدون مرتب فقط إذا كانت للدراسة أو الحصول على مهمات علمية.

- إجازة الوضع (3 شهور بحد أقصى).

- الإجازات المرضية.

- الإجازات الاعتيادية للحج أو العمرة.