رأت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في تقرير، اليوم، أن الاضطرابات مرشحة للتصاعد بين الولايات المتحدة وتركيا في إطار الأزمة الدبلوماسية بين "أنقرة" و"واشنطن" على خلفية احتجاز الأولى قس أمريكي منذ أكتوبر 2016.

وقالت "بلومبرج" إن الأزمة مرشحة للتصاعد خاصة مع إعلان محكمة تركية رفضها طلب الإفراج عن "برانسون"، ونقلت الوكالة عن كاتي جونز كبيرة الاستراتيجيين في شركة "تشارلز شواب" الأمريكية، قولها إن "الأمر يبدو وكأننا نتجه إلى مزيد من الصراع"، وأضافت "جونز": "يبدو أن الطرفين لا يريدا التراجع بعد".

وتسببت الخلافات والتوترات بين "واشنطن" و"أنقرة" في تراجع قيمة الليرة التركية لنحو 40% من قيمتها بمواجهة الدولار الأمريكي منذ مطلع العام الحالي، إلا أنها واجهت انهيارا تاريخيا في قيمتها بعد الجمعة الماضية عندما ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الألمنيوم والحديد التركي، حتى وصلت قيمة الدولار إلى نحو 7.3 ليرات قبل أن تتعافى نسبيا مع تدخل البنك المركزي التركي، وهو الإجراء الذي أتى بعد أيام من عقوبات أخرى فرضتها "واشنطن" على وزيري العدل والداخلية التركيين بسبب احتجاز القس "برانسون".

"بلومبرج" لفتت إلى أنه في ظل معاناة الشركات التركية من الديون بالعملة الأجنبية ومواجهة التضخم، فإن هذا الأمر سيكون على جدول أعمال منظمة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني العالمي حول جدارة تركيا الائتمانية، مشيرة إلى أن "ستاندرد آند بورز" وضعت من قبل تصنيف تركيا الائتماني عند "بي بي سالب"، وهو دون المستوى المتعارف عليه بشأن الاستثمار لثلاث درجات.

"يجب على المستثمرين الاستعداد لمزيد من التذبذب في المستقبل"، هذا ما حذر منه رئيس شركة "بلاك آيرك" في "لندن" لوي لي، والذي قال لـ"بلومبرج"، إن "الاضطرابات التي تواجهها السوق في تركيا هي الأحدث في سلسلة من الضغوطات المالية التي تواجه تركيا هذا العام".

وعادوت الليرة التركية انخفاضهاخلال تداولات اليوم لتصل إلى 6.02 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن كانت تعافت إلى 6.4 ليرات مقابل الدولار.