شنت الوحدة المحلية بمدينة دهب، حملة نظافة موسعة بجميع القطاعات والشوارع والشواطئ العامة وأماكن الغطس استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال المهندس علي حمادة، رئيس مدينة دهب، إنه جرى الانتهاء من تقليم الزراعات بمدخل المدينة للحفاظ على المظهر اللائق ودهان المطبات بالشوارع وتوفير فرد إنقاذ للشاطئ العام، مؤكدا على توفير المواد البترولية بمحطات الوقود وكذلك المواد والسلع الغذائية بالمنافذ.

وأضاف أنه جرى الدفع بكافة معدادات الحملة لتنظيف الشوارع ورفع مخلفات المباني وتقليم الأشجار والقمامة، لافتا إلى أنه جرى رفع أكثر من 11 طن من المخلفات.