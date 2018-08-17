تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
فتح المجازر بالمجان لذبح الأضاحي لأهالي مطروح في العيد
المعارضة التركية: "أردوغان" يستغل قضية "برانسون" لإخفاء فشله الاقتصادي
"الصحة والسكان" تعلن عن وظائف لمعاوني الوزير.. اعرف الشروط والتفاصيل
طالب يلقي نفسه من أعلى كوبري محرم بك بسبب خلافات مع خطيبته
رجل عربي يقدم خدمات جنسية مقابل المال عبر "سناب شات"
"النقل" تستعد لاستيراد 1300 عربة قطار من روسيا.. وزيادة عدد "المكيفة"
اختيارات الوطن
تعرف على أرقام الخدمة الصحية بالقاهرة خلال العيد
بالفيديو| كوميدي ودراما وأكشن.. تعرف على أفلام عيد الأضحى
"زمزم".. قصة بئر تدفق بين قدمي إسماعيل: لم تجف ماؤها منذ 5 آلاف عام
فتاة تحرق جسدها بسبب رفض خطبتها بالإسكندرية.. جدها مات "من الصدمة"
5 أسباب تدفع الحكومة لإغلاق "القومية للأسمنت"
خاص| المدير الفني للاتحاد السكندري يكشف عن ثغرة الترجي قبل مواجهة الأهلي
الأكثر قراءة
4 هدايا حكومية للمواطنين قبل عيد الأضحي
الأسباب الحقيقية لتأجيل موعد بدء الدراسة لـ22 سبتمبر
عاجل| تأجيل الدراسة لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي لـ22 سبتمبر
بعد إدراجها في جدول المخدرات.. تعرف إلى "الاستروكس والفودو والفلاكا"
"التعليم": إحنا في المركز الأخير عالميا.. و"معندناش حاجة نبكي عليها"
صيدلي يكشف أسرار خلطات الحشيش الصناعي: "هرش الكيميا مع بنج وحنة"
خبراء يكشفون ألاعيب تجار الكيف: خلط الأعشاب بالدواء يصعب نزولها جدول
بين التخلي والخوف من الفضيحة.. ما مصير رجل الإخوان هشام عبدالله
بالفيديو| حمام المستقبل: "مراية تخبرك بحالتك الصحية.. وكيف تحسن مظهرك"
"التعليم": عدلنا موعد بدء الدراسة لـ"الروضة" ولم نؤجله
بالفيديو| مطبخ المستقبل: يعمل بأوامر صوتية ويعد قائمة بالمواعيد
أولياء أمور عن "تأجيل الدراسة": "معتمدين على الدروس الخصوصية"
عاجل