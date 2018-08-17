تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمديرية أمن أسيوط، من السيطرة على حريق نشب بإحدى المحال التجارية وامتدت ألسنة النيران لتلتهم الأكشاك والمحلات المجاورة بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل بأحد المحال التجارية وامتدت النيران إلى المحال والأكشاك المجاورة بقرية بني شقير دائرة المركز، وبالانتقال والحماية المدنية وسيارات الإطفاء جرى السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وبالمعاينة والفحص تبين أن سبب الحريق اشتعال مواد بترولية وبنزين وزيوت في إحدى المحال تسبب في اشتعاله بالكامل وانتقال النيران لباقي المحال.

نجم عن الحريق احتراق محتويات 10 محال تجارية وأكشاك بالكامل، جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري حصر الخسائر واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.