عدد لا حصر له من الفوائد التي تمتاز بها مياه بئر زمزم، والتي لم تجف أبدًا منذ أن فجّرها الله، محتفظة بنسب مكوناتها من الأملاح والمعادن حتى الآن، حيث أثبتت العديد من الدراسات العربية والأجنبية التي أجريت على المياه ذلك.

من جانبه، قال الدكتور سعيد شلبي، طبيب الباطنة بالمركز القومي للبحوث، إن فوائد ماء زمزم عديدة فالدراسات الأخيرة التي أجريت عليها أثبتت أنها خالية من البكتيريا والفطريات والجراثيم، مضيفا لـ"الوطن" أن البئر لم تتلوث مياهه بيولوجيا خلال تلك السنوات الماضية.

وأكد شلبي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" احتواء مياه البئر على المعادن الطبيعية التي لا تضر الإنسان، موضحا أن "زمزم" له فوائد أخرى من الناحية الروحانية التي أثبتت مع مرور الوقت حيث الشفاء من الأمراض.

وأشار طبيب الباطنة بالمركز القومي للبحوث، إلى أهمية روحانية أخرى لمياه زمزم وهي استجابة الدعوة بالنية الخالصة عند تناولها، بالإضافة للفوائد الطبية التي لا غبار عليها.

وكانت العديد من الدراسات البريطانية واليابانية أثبتت أيضا فوائد عديدة لمياه زمزم، منها:-

- تخلص الجسم من جميع أنواع السموم، والرواسب ولها دور في القضاء على الخلايا السرطانية.

- تساعد في عملية الهضم، وتعالج الحموضة، وتساعد في امتصاص العناصر الغذائية بالجسم.

- تقاوم بعض "أمراض العيون" كضعف البصر والقرحة القرمزية.

- تساعد في الشفاء من أمراض القلب والضغط والسكر.

- تعتبر من مضادات الأكسدة القوية والفعالة.