سلمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، 4 وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالوحدة المحلية لبني حسن الشروق.

وقال العقيد محمد صلاح، إنه تم إجراء قرعة علنية بالوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص في وجود المستحقين.

كما أكد رئيس المركز أن توزيع الشقق يأتي في إطار الدعم الدائم الذي تقدمه الدولة للأسر الأكتر احتياجا، مشيرا إلى أنه جرى اختيار المستحقين وفقا لمجموعة من الضوابط والمعايير التي يسبقها إجراء أبحاث اجتماعية من خلال مديرية التضامن، ولجان تابعة لمجلس المدينة للتأكد من مدى استحقاقهم وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصا على مبدأ الشفافية والوضوح في توزيع تلك الوحدات على مستحقيها.