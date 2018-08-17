أنهت مديرية الطب البيطري بأسيوط، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك بإلغاء كل الإجازات للأطباء والعاملين بالمجازر، قبل وفي أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية وتشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري للرد على الاستفسارات وشكاوى المواطنين تعمل على مدار 24 ساعة، بجانب غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز.

وقال الدكتور محمد بخيت مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، إنه تقرر العمل بكل المجازر بنطاق المحافظة طول اليوم والبالغ عددها 36 مجزرا، ليكون الذبح بإشراف مدير المجزر، ويتم العمل بالتناوب بين أطباء المجزر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أنه جرى وضع خطة للمرور على شوادر بيع اللحوم وفحص جميع الثلاجات بنطاق المحافظة، للتأكد من سلامة التخزين والحفظ ومطابقة المجمدات للمواصفات القياسية المصرية.

وأكد قيام إدارة المجازر بالاشتراك مع إدارة الإرشاد البيطري بعمل حملات إرشادية للمواطنين، لتوعيتهم بعدم شراء المذبوحات من خارج المجزر الحكومية، والتأكد من وجود الأختام على اللحوم حفاظا على صحة المواطنين.