أفاد مسؤولون وخبراء فلسطينيون بأن إسرائيل تخلصت من 60% تقريبا من النفايات المختلفة بـ"نقاهة" إلى أراضي الضفة الغربية، ما يهدد السكان والمياه والتربة في مخالفة صريحة للقانون الدولي.

وقالت رئيس سلطة البيئة الفلسطينية عدالة الأتيرة: "إسرائيل تستخدم أراضينا لكب نفاياتها عامة، والخطرة خاصة"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وأكدت عدالة أن نحو 98 مكبا للنفايات الإسرائيلية منتشرة في الضفة الغربية المحتلة، تستخدم لكب النفايات من داخل إسرائيل، إضافة إلى عشرات المكبات العشوائية التي تتخلص فيها المستوطنات من مخلفاتها.

وأضافت أن إسرائيل تتخلص من النفايات الخطرة مثل الزيوت المحروقة، والمخلفات الكيميائية، والإلكترونية، وغيرها، في الأراضي الفلسطينية، بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، موضحة أن تلك النفايات تشكل تهديدا طويل الأمد على البيئة الفلسطينية من تربة ومياه وهواء، وحياة برية.

وفي هذا السياق، قال مدير مركز معا التنموي جورج كرزم، إن حجم النفايات الإسرائيلية في الضفة الغربية يقدر بنحو 200 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أن غالبية النفايات تصنف من النوع السام والخطير، كالمخلفات الإلكترونية، والحمأة السامة "مخلفات إعادة تدوير مياه الصرف الصحي"، والمخلفات الطبية، والمواد الكيميائية وغيرها.