تمكن قسم شرطة مرافق أسيوط من رفع وإزالة 33 مخالفة إشغالات، خلال يوم واحد بأحياء شرق وغرب أسيوط، وفقا لخطة زمنية موضوعة على مستوى المحافظة، تحت إشراف المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.

يأتي ذلك للقضاء على الإشغالات من الشوارع والميادين ومتابعتها دوريًا ضمانا لعدم عودتها مرة أخرى للقضاء على الظواهر السلبية وإعادة الانضباط للشوارع وإزالة أسباب شكاوى المواطنين المتضررين من العشوائيات المخالفة.

وقال الرائد حسام معاذ محمود رئيس قسم شرطة مرافق أسيوط، إن الحملات استهدفت شوارع امتداد يسري راغب والمجذوب وحي السادات وثابت ومحمد علي مكارم والنميس والجمهورية والخزان والوليدية والجلاء والهلالي.