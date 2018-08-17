أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية تغلق الآن جميع أبواب المسجد الأقصى، بعد إطلاق النار على فلسطيني بزعم "تنفيذه عملية طعن".