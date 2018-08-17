تفقد اللواء ناصر رشاد، نائب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، وعددًا من القيادات الشرطية، اليوم، مبادرة وزارة الداخلية "تحيا مصر.. معًا من أجل التنمية"، والتي انطلقت بمناطق "سخا، الحمراوي، أبو طبل، ومسير" بكفر الشيخ، بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال نائب مدير أمن كفر الشيخ، ‘ن المبادرة تأتى تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء فريد مصطفى، مدير الأمن حيث شدد على ضرورة توفير كافة السلع الغذائية في المبادرة، بأسعار تتراوح ما بين 30 لـ40%، ويشارك بها عددًا من السلاسل التجارية والغرفة التجارية.