"في ظلال الحرب.. رجل واحد حارب من أجل السلام" جملة نقشت على بوستر فيلم "The Angel" أو "الملاك" التى تستعد "نيتفليكس" لطرحه عبر شبكتها خلال الشهر المقبل.

ويتناول الفيلم قصة أشرف مروان صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، المستشار السياسي والأمني للرئيس الراحل أنور السادات، والذي توفي عام 2007 بعد سقوطه من شرفة منزله في لندن وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام، خاصة بعد توقف كاميرات المراقبة عن العمل لحظة سقوطه، بينما أكد القضاء البريطاني انتحاره ونفى وجود شبهه اغتيال أو قتل عمد.

وفيما يلى أهم المعلومات عن الفيلم، الذي يتناول حياة رجل الأعمال والسياسي المصري أشرف مروان:

- الفيلم مستند إلى الكتاب الأكثر مبيعًا على قائمة "نيويورك تايمز"، "الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل"، الذي قدمه خبير الاستخبارات الإسرائيلي أوري بار جوزيف عام 2016، ومن إخراج الإسرائيلي آرييل فرومين، وبطولة الإنجليزي توبي كيبيل.

- يقوم الممثل الهولندى من أصل تونسي مروان كنزاري بدور أشرف مروان خلال أحداث الفيلم، تجسد الممثلة الفلسطينية ميساء عبدالهادي شخصية منى زوجة أشرف مروان وابنة الرئيس جمال عبد الناصر.

- يقوم بدور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ممثل أمريكي من أصل فلسطيني وليد زعيتر، أما الإسرائيلي من أصل عراقي ساسون جاباي سيقدم دور الرئيس الراحل أنور السادات.

- ميزانية الفيلم تبلغ 12 مليون دولار.

- وينطق الفيلم باللغة العربية، العبرية والإنجليزية.

- بدأ تصوير الفيلم في يوليو 2017، في لندن ثم مجموعة من الدول منها بلجيكا والمغرب.

- تم تأجيل طرح الفيلم إلى 14 سبتمبر المقبل بعد ما كان من المقرر طرحه في 15 يونيو الماضي.