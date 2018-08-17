هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال تواضروس في برقية تهنئة أرسلها لرئيس مجلس الوزراء: "يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن اتقدم إلى سيادتكم وإلى جميع المصريين بأصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وأفاض البابا في برقيته: "داعين الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في الدفع بعجلة التنمية والنهوض بمصرنا الغالية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل".