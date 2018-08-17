منعت ظروف استخراج الفيزا، فريق عمل مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" للمخرج تامر كرم، من السفر إلى إيطاليا مطلع الأسبوع الجاري لتقديم المسرحية في مدينة ريمني الإيطالية يوم الإثنين المقبل، ورغم المحاولات المبذولة من الجانبين المصري والايطالي، لإتمام إجراءات السفر، إلا أن فريق العمل، وعدده 25 عنصرا، لم يتمكن من الحصول على الفيزا.

وأضاف "كرم" لـ"الوطن"، "المسؤولون بإيطاليا وعدونا بإجراء التسهيلات اللازمة، للقيام بجولة للمسرحية بالمدن الإيطالية في أقرب وقت ممكن".

مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا، كما أحدثت ضجة في الأوساط المسرحية والفنية، وقد وصلت شهرتها إلى الوطن العربي، فقد تم تكريم المخرج تامر كرم من المغرب والإمارات، وينتظر عرضها بأوروبا.