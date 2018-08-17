أصيب 13 شخصًا، بينهم رضيعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين مركز سمسطا بالطريق الصحراوي الغربي في بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي جنوب غربي المحافظة.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين مركز سمسطا بالطريق الصحراوي الغربي.

على الفور، انتقلت 7 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين وهم: "سحر يحيى، 26 سنة، مقيمة بمحافظة القاهرة، وأحمد خاطر، 31 سنة، مقيم بمحافظة القاهرة، وأحمد مجاهد، 25 سنة، ومقيم بمحافظة الفيوم، وسحر رمضان، 22 سنة، مقيمة بمحافظة المنيا".

كما نقلت سيارات الإسعاف رغدة محمود، 25 سنة، وثابت سلامة، 51 سنة، وياسر أحمد، 23 سنة، وحسن خالد، 14 سنة، وندا خالد، 26 سنة، ومعتصم بلال، 20 سنة، وآمال عشري، 25 سنة، وعائشة محمود، 7 أشهر، وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا، إلى مستشفى سمسطا المركزي.

وتبين أن الإصابات تراوحت بين كدمات وجروح، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة.