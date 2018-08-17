زارت الدكتورة نجلاء شطا، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، المصابين بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، حيث أشرفت على نقل باقي المصابين لمستشفيي الغردقة العام والقصير المركزي.

وأكدت شطا، في بيان للمديرية، اليوم، ـنه بمجرد وصول بلاغ عن الحادث تحركت سيارات الإسعاف لموقع الانقلاب حيث يوجد فريق طوارئ جاهز 24 ساعة، وجرى نقل المصابين لمستشفيات الغردقة العام ومرسى علم وللقصير وهي تتراوح ما بين كسور وكدمات وسحجات، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم.

وتلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، بلاغًا بانقلاب سيارة نقل الأقصر تقل 40 راكبًا في طريقهم، لحضور احتفالات الشيخ الشاذلي عند الكيلو 50 طريق "مرسى علم – إدفو".

وعلى الفور، جرى الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث الذي أسفر عن إصابة 31 شخصًا، وجرى نقلهم لمستشفيات الغردقة والقصير ومرسى علم لتلقي العلاج.