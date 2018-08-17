أنهت الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية فى المحافظات استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من الاستنفار فى صفوفها، وتشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية لمراقبة الأسواق، وضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتلقى أى شكاوى منهم، واتخاذ إجراءات فورية بشأنها.

فى الجيزة، شدد المحافظ اللواء كمال الدالى، على ضرورة انتشار رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات فى الشوارع، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر السلع والمواد البترولية، وتكثيف المرور على المطاحن والمخابز ومستودعات البوتاجاز والبدالين التموينيين ومنافذ بيع اللحوم، لضبط أى مخالفات أو تلاعب فى الأسعار أو تداول لمنتجات غير صالحة.

وأمرت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى، وتشكيل غرف عمليات لتلقى الشكاوى، أو أى بلاغات بشأن الاشتباه فى أمراض وبائية أو معدية، أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة فى محال الجزارة والأسواق، فيما أعلن الدكتور حسنى عباسى، مدير «الطب البيطرى» بالبحيرة عن استمرار وجود أطباء فى المجازر طوال أيام العيد، مع فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة، وكشف الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف، عن تجهيز 332 ساحة شعبية لصلاة العيد.

«الدالى» يأمر رؤساء أحياء الجيزة بالانتشار فى الشوارع.. وتحويل المتغيبين عن مستشفيات دمياط للنيابة

وشكل اللواء علاء أبوزيد، محافظ مرسى مطروح، غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام المحافظة، و8 غرف عمليات فرعية، لاستقبال عيد الأضحى، مع رفع الاستعدادات فى المرافق الحيوية إلى الدرجة القصوى، كما أعلن عن تجهيز 77 ساحة صلاة على مستوى المحافظة، مشيراً إلى انتهاء «الأوقاف» من مراجعة الخطب، وتجهيز هدايا لتوزيعها على الأطفال.

وأشار إلى إصدار تعليمات لمديرية الطب البيطرى بتجهيز مجازر المحافظة لاستقبال أضاحى المواطنين بالمجان، اعتباراً من صباح أول أيام العيد، وإطلاق حملات للقضاء على الكلاب الضالة، مضيفاً: «تم التشديد على أكمنة الطريق الساحلى لمنع دخول أى حيوانات دون فحصها، وتقرر فتح جميع الحدائق والمتنزهات بالمجان أمام المواطنين والمصطافين، وتكثيف أعمال النظافة وإزالة التعديات».

ووجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، تعليمات لمديرية التموين بتعديل مواعيد عمل المخابز، ومتابعة إنتاج الحصص المخصصة لها، وزيادة حصص المستودعات من أسطوانات البوتاجاز، وتكثيف المتابعة على مراكز التعبئة للتأكد من الأوزان ومطابقتها للمواصفات، كما طالب مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد فى جميع المستشفيات، وتحويل الأطباء والعاملين المتغيبين للنيابة الإدارية.

وشدد «عبدالحميد» على ضرورة توفير الأدوية والأمصال فى المستشفيات، والتنسيق بين مديريتى التموين والطب البيطرى للإشراف على الأسواق، وشن حملات للتفتيش على المطاعم ومنافذ بيع السلع واللحوم، ووجه تعليماته لمرفقى المياه والكهرباء بالعمل على انتظام الخدمة طوال أيام العيد. واستعدت مديرية أمن الإسكندرية للعيد بوضع خطة أمنية متكاملة، تتضمن الانتشار بكثافة فى المناطق الحيوية والسياحية والترفيهية، للتعامل مع جرائم التحرش، وبدأ فريق مكافحة التحرش تدريب عدد من المتطوعين الجدد للمشاركة فى حماية المرأة من التحرش فى المناطق المزدحمة خلال أيام عيد الأضحى.

وأمر اللواء محمد الشريف، مدير الأمن، بفحص مستأجرى الشقق المفروشة والوحدات الفندقية بالتنسيق مع الأمن الوطنى، والمرور على المتنزهات والشواطئ ومناطق التجمعات السياحية والترفيهية لضبط الخارجين عن القانون والمتحرشين.

وكشف محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، عن تشغيل المخابز طوال أيام العيد، وتوفير الحصص اللازمة لكل مخبز لضمان استمرار العمل، مضيفاً فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه «تقرر تشكيل حملات لمتابعة جميع المطاحن، للتأكد من عدم توقفها دون إذن مسبق، وضمان انتظام الإنتاج».

وألغى اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، جميع إجازات وراحات رؤساء ومسئولى الأجهزة التنفيذية، مع رفع الاستعدادات لاستقبال العيد فى جميع القطاعات الخدمية إلى الدرجة القصوى، وتشكيل غرف عمليات رئيسية على مدار 24 ساعة، كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة النهرية فى المراسى والمعديات، وكلف «التموين» بتوفير الخبز والمواد البترولية طوال أيام العيد، فيما أعلنت مديرية الأوقاف عن تخصيص 157 ساحة لصلاة العيد، وشكلت «الزراعة» لجاناً لرصد التعديات على الأراضى خلال إجازة العيد، وإزالتها فى المهد.