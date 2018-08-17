استعدت الحكومة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بضخ كميات كبيرة من اللحوم والسلع المختلفة بأسعار مخفضة في منافذ التوزيع المختلفة بالمحافظات.

قال عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن الوزارة ضخت، أمس الخميس، كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك والألبان بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشدد على تكثيف عمليات التفتيش والمتابعة علي كافة المجازر وأسواق بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها حفاظًا علي صحة المواطنين.

وأكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، طرح كميات كبيرة اللحوم والسلع الأساسية خلال فترة عيد الأضحى، في أكثر من 1250 مجمعا استهلاكياً و56 شادرًا بالمحافظات.

وأوضح لـ"الوطن"، أنه جرى توفير 2650 خروفا بلدي، حي سعر الكيلو قائم 62 جنيهاً، لافتاً، إلى أن أبرز الأماكن التي ستتوافر بها الشوادر بالقاهرة هي: "مدينة السلام والمنيل وعباس العقاد والحي الـ7 وثكنات المعادي، و6 أكتوبر وأحمد عرابي والعجوزة بالجيزة، وزنانيري ومحرم بك ومحطة مصر بالإسكندرية".

فيما أكدت شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار جميع السلع الغذائية مستقرة، وجميع السلع الغذائية متوفرة في 9 منافذ بالميادين الرئيسية وهي: "حدائق الأهرام، وكوبري الخشب، والعمرانية، والمنيب، وميدان الجيزة، وميدان فودافون بـ"6 أكتوبر"، وأم المصريين، وأمبابة والوراق والطوابق بشارع فيصل" طبقًا لتصريح يحيى كاسب، رئيس الشعبة.

وأوضح هشام الدجوي، عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بغرفة الجيزة التجارية، أن أسعار الأرز في السوق الحر شهدت إنخفاض ملحوظ، حيث تراجع سعر الكيلو من 12 و15 جنيها إلى 9 جنيهات، بسبب وفرة مخزون الأرز.

فيما أكد طارق أبوالسعود، عضو الشعبة، أن أسعار السلع الغذائية بالسوق الحر مستقرة، حيث تراوح سعر كيلو السكر بين 8 و 8.5 جنيها، والأرز السائب بين 7 و 8.5 جنيها للكيلو، والأرز المعبأ بين 9 و 12 جنيها للكيلو، والشاي 40 جرام بـ3.5 جنيه.