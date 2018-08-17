شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي، مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة، عدة حملات بمراكز ومدن العاشر من رمضان، والزقازيق، والقنايات، وأبو حماد، وديرب نجم، والإبراهيمية، وفاقوس، وكفر صقر، وههيا.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الطبية الخاصة، وضبط أي مخالفات بها، حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 60 محضرًا، وإغلاق 13 منشأة طبية خاصة، لا دراتها بدون ترخيص، واستخدام مستلزمات غير مطابقة للاشتراطات الصحة.