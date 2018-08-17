زار المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس البعثة المصرية الرسمية للحج، عددا من الفنادق التابعة لحجاج الجمعيات الأهلية والتي تمثل مختلف مستويات الحج، برفقة العميد أحمد خطاب نائب رئيس بعثة التضامن لتفقد أحوال الحجاج.

وتفقد "الشاذلي" خلال زيارته الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للحجاج، والتقى عددا من حجاج بيت الله الحرام للتعرف على نوعية المشاكل التي تواجههم، كما زار المطاعم في الفنادق للتعرف على نوعية الطعام المقدم للحجاج.

كما تفقد نائب رئيس البعثة بتفقد العيادات الطبية والصيدلية، التابعة للبعثة للوقوف على نوعية الخدمات الطبية المقدمة والتأكد من توافر أنواع الأدوية التي قد يحتاج إليها حجاج بيت الله الحرام.

وفي ختام جولته زار "الشاذلي" مقر بعثة وزارة التضامن الاجتماعي والتقى بعدد من أعضاء البعثة والتي تعمل على تلقي مقترحات وشكاوى الحجاج طوال فترة إقامتهم، وأثنى على الخدمات التي تقدمها الوزارة لحجاج الجمعيات حيث إن بعثة الوزارة تتلقى مقترحات وشكاوى الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضي المقدسة على مدار 24 ساعة، يوميًا مع اتخاذ الإجراءات لتذليل أي عقبات تواجههم.