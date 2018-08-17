عادت، مساء اليوم الجمعة، خدمة الإنترنت إلى 5 محافظات يمنية، عقب انقطاعها نتيجة تعرض كابلين لقطع في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي البلاد، ما أدى لتوقف البنوك عن تقديم خدماتها للمواطنين، وجاء ذلك وفق ما صرح به مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات فرع محافظة المهرة، محمد باكريت، للأناضول.

وقال باكريت: "عادت خدمة الإنترنت، مساء اليوم، بعد إصلاح الفرق الهندسية والفنية كابل تعرض لقطع في منطقة نشطون بالمهرة، بسبب حفريات تقوم بها شركة خاصة".

وجاء القطع في كابل منطقة نشطون بالمهرة، بعد يوم من انقطاع كابل في مديرية ساه بمحافظة حضرموت، وتسبب القطعان في انقطاع خدمة الإنترنت عن 5 محافظات يمنية هي: حضرموت، والأجزاء الغربية لمحافظة المهرة، ومأرب (شرق) وشبوة (جنوب شرق) والجوف (شمال).

وانقطعت خدمة الإنترنت يومين كاملين عن محافظتي مأرب والجوف ومنطقة وادي وصحراء حضرموت (16 مديرية)، فيما انقطعت الخدمة عن محافظة شبوة ومديريات ساحل محافظة حضرموت (12 مديرية) والمديريات الغربية لمحافظة المهرة لأكثر من يوم.