قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأوضاع الاقتصادية باتت مستقرة ومحفزة وجاذبة للاستثمار، بفضل الإصلاح الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أنه لم يكن من الممكن أن تتأخر إجراءات الإصلاح المالي والنقدي، مشددًا على أن تأخر هذه الإجراءات كان سيعرض الاقتصاد المصري للخطر.

وتابع: "كنا على حافة الهاوية، والآن صارت الأمور أكثر استقرارًا بعد تعويم الجنيه".

وأكمل، أن 4 مليارات جنيهات من أموال الاستثمار خرجت من السوق المصرية خلال الشهور الماضية، لافتًا إلى أنها بدأت تعود تدريجيًا مع استقرار العملة، بالإضافة إلى حزمة الاصلاحات الاقتصادية، والمشروعات القومية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية بدأت تخرج من الأسواق الأرجنتينية والتركية بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في البلدين وانهيار قيمة عملتيهما.

وشدد، على أنه لا بد من تقديم التسهيلات للمستثمرين واعطاء هيئة الاستثمار صلاحيات كاملة وتوحيد الخريطة الاستثمارية، لافتًا إلى أن خطة استثمارية تسير فيها الدولة وفقا لمنظومة معلنة ساهمت في تقدم مصر اقتصاديا.

واستكمل: "كما يجب تقليل فترة إصدار التراخيص لأصحاب المصانع، فهيئة تنمية قناة السويس تخضع لقانون منفصل عن قانون الاستثمار وبالتالي فهي تتمكن من إصدار التراخيص اللازمة في 5 أيام على الأكثر، بينما لا تقل مدة إصدار التراخيص وفقًا لقانون الاستثمار عن 60 يومًا".

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الشعب المصري تحمل كثيرًا خلال الفترة الماضية بسبب الاجراءات الاقتصادية مشبهًا إياه بالبطل.

وصرح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بأن السوق المفتوح لا يعني فوضى الأسعار، مؤكدًا على أن الدولة تمتلك أدوات تستطيع من خلالها ضبط الأسعار، ضاربًا المثل بمجمع الأسمنت الذي افتتحه الرئيس السيسي قبل أيامٍ قليلة. معقبًا: "في الماضي كانت هناك ممارسات شبه احتكارية كانت تتم في سوق الأسمنت ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل فجائي أكثر من مرة".