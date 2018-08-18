قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدولة مهتمة بتنمية الصعيد وتعويضه عن سنوات الإهمال السابقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن الحكومة تعمل على إنشاء مدن جديدة سيكون للصعيد نصيب كبير فيها.

وتابع: "سننشئ مدنا جديدة، مثل مدينة غرب أسيوط وغرب قنا وملوي الجديدة، لمواجهة ارتفاع الأسعار.. بالنسبة لأسيوط فإن سعر متر الأرض فيها بلغ 150 ألف جنيه".

وأشار، إلى أن التوسع في المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة يهدف إلى الحد من بناء العشوائيات وتسكين الأراضي الزراعية.

وأكمل: "بحلول عام 2020 سيتم افتتاح العديد من المشروعات، وستُسكن المدن الجديدة، حيث سيتم تسكين مدينة غرب أسيوط وافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وعدد كبير من المشروعات، كما سيربط طريق الهضبة ".

وأكد على أنه ستشمل مدينة غرب أسيوط كافة الخدمات الصحية والتعليمية، كما سيتم تأسيس منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومركز طبي.