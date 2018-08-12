قال يسري خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للأملاك بوزارة الري، إن هناك عملية التحام تام في الأنشطة التجارية المختلفة من خلال قناطر أسيوط الجديدة، وسيتم إنشاء 4 مراسي سياحية.

وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الأحد، أن قناطر أسيوط الجديدة تتضمن محطة كهرباء لإنتاج طاقة كهربائية بقيمة 32 ميجاوات من خلال أربعة توربينات يسهم كل منها فى توليد ثمانية ميجاوات، وبما يعادل توفير نحو 15 مليون دولار سنوياً في حالة إنتاج نفس الكمية من الطاقة باستخدام الوقود التقليدي.

وذكر أن الأهوسة الملاحية الملحقة بالقناطر سوف تدخل ضمن خدمة وتدعيم مشروع الممر الملاحى فيكتوريا البحر المتوسط الذى تقوده مصر مع باقى دول حوض النيل لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط ، وتحويل نهر النيل من ممر مائي إلى ممر تنموي يخلق فرص تنموية وبخاصة للدول الحبيسة في حوض النيل.