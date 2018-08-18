صاحب أول شركة بنظام الشخص الواحد: القانون الجديد ساعدني

قال شريف جمال الدين، مؤسس أول شركة بنظام الشخص الواحد، إنهم يعملون في تصنيع المنسوجات والمفروشات، موضحا أن الهدف من إنشاء الشركة هو تأسيس مصنع منسوجات ومفروشات.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "dmc"، أن الهدف الأساسي من الشركة هو التصنيع والتصدير للخارج، مشيرا إلى أن الأزمة التي كانت تواجهه هو أن القانون لم يكن يسمح لشخص واحد بإنشاء شركة، "ولكن القانون الجديد ساعدني وقدمت أوراق الشركة وبعد الشركة سننشئ المصنع الذي نحلم به".

وتابع أن الإجراءات سهلة وكل من لديه فكرة عليه أن يزور هيئة الاستثمار.