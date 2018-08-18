"الاستثمار": الهيئة نفذت أكبر حركة توسعات في المناطق الحرة

قال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة خلال الفترة الماضية نفذت كثيرا من الأمور، وهناك فريق يؤسس الشركات في أقل من 24 ساعة، واعتماد الجمعيات في ساعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "dmc"، أن هناك تطورا مؤسسيا ضخما جدا، مشيرا إلى أن الهيئة بمن حضر، وأن فريق الشباب يعمل بشكل كبير جدا، وحققوا نجاحات حقيقية سواء بملف الصين أو أمريكا أو شرق آسيا، وبمكاتب المحافظات ومجموعة المناطق الحرة والمكتب التأسيسي، مشيرا إلى أن الهيئة نفذت أكبر حركة توسعات في المناطق الحرة والاسثمارية ومراكز خدمات المستثمرين.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار سيزيد عدد الشركات بمصر وسيجذب المستثمرين الذين كانوا ينشئون شركاتهم في تايلاند وغيرها، فشركة الشخص الواحد تعتبر عاملا مساعدا للشباب وبدائل يحتاج إليها المستثمرون.

وتابع أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار تتابع عملهم يوميا.