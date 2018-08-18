بالفيديو| تشييع أول ضحايا انهيار جسر في مدينة جنوة الإيطالية

قالت قنوات تليفزيونية إيطالية إن مدينة توري ديل جريكو بضواحي نابولي جنوب إيطاليا قد شهدت اليوم الجمعة، تشييع جنازة أول 4 ممن توفوا في حادث انهيار الجسر المعلق بمدينة جنوة.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" ورفض أقارب أكثر من نصف القتلى الذي يبلغ عددهم 20 قتيل، قرار الحكومة الإيطالية بإقامة جنازة رسمية لضحايا المأساة التي وقعت في جنوى يوم السبت الماضي، قرروا دفن الضحايا في المدن التي ولدوا فيها كل على حدة.

وقال والد أحد الضحايا قبيل دفن نجله: "أقولها بأسى، إن الحكومة لم تؤمن مواطنيها"، وأضاف: "ابتداءً من يوم غد ستبدأ السلطات بالبحث عن المذنبين في مقتل ابني وأصدقائه وبقية الذين قضوا معهم في هذه الكارثة"، وانهال من بعد هذا التصريح أهالي بقية القتلى بمهاجمة الحكومة وألقوا بالذنب على السلطات الإيطالية لعدم اتخاذها أي إجراءات احترازية.

ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس أساقفة نابولي قوله خلال مراسم الجنازة: "يجب أن لا نموت بسبب الإهمال وعدم المسؤولية والتسيب والبيروقراطية ، فهذا بحد ذاته هو العنف، العنف الحقيقي، والعنف ضد الإنسانية".