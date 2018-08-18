"أمن المنيا" يضبط 9 قطع سلاح ناري خلال حملة

ضبطت أجهزة الأمن بالمنيا، 8 سائقين يتعاطون مخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة، من بين 54 سائقا خضعوا لإجراء تحاليل لعينات دم.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بضبط 10 قطع سلاح ناري شملت 9 فرد محلي الصنع، بندقية خرطوش، 12 طلقة متنوعة.

وضبط 120 جرام بانجو، 100 قرص مخدر، و46 قضية تموينية متنوعة.

وضبط 3366 مخالفة مرورية مختلفة، وفحص 54 سائقا في إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة، وأثبتت نتيجة التحاليل تعاطي 8 منهم لمواد مخدرة.

وتم تنفيذ 400 حكم قضائي متنوع ما بين "جنائي، حبس جزئي، ومستأنف"، وضبط 14 قضية مسطحات مختلفة.