ضبط عاملين استأجرا سيارة ملاكي ثم سرقاها تحت تهديد السلاح في المنيا

ضبطت أجهزة الأمن في المنيا، عاملين سرقا سيارة ملاكي تحت تهديد السلاح، بعدما اتفقا مع صاحبها علي تأجيرها للسفر إلى مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، مقابل مبلغ مالي.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود بلاغ لقسم شرطة المنيا من (محمد ع. م.- 35 عامًا- أخصائي اجتماعي بمدرسة) بقيام مجهولان بالاتصال به هاتفيًا، وطلب تأجير سيارة ملاكي، للتوجه بها لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وحينما تقابل معهما بميدان شلبي اتفقوا على تأجير السيارة مقابل مبلغ 1200 جنيه، واستقلوا السيارة رقم "318 ي ع ل" ماركة "فولكس" سوداء اللون، وأثناء السير بالطريق الصحراوي الشرقي وعقب تخطيه مدخل رأس غارب بحوالي 20 كيلو مترا، استوقفوه عنوة، وانزلاه من السيارة كرهًا تحت تهديد السلاح، واستوليا على السيارة ومبلغ 3000 جنيه وهاتفي محمول، وبعض الأوراق وفرا هاربين.

بتشكيل فريق بحث جنائي تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من (كرولس ف. ش.- 22 عامًا- عامل) مقيم بشرق المحطة في بندر بني مزار، و(هاني ك. ص.- 21 عامًا- عامل) مقيم بقواطين ببني مزار.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان واعترفا بإرتكابهما للواقعة، وبإرشاد الأول تم ضبط السيارة وهاتف محمول، ماركة "لافا" خاص بالمجني عليه، وكذا مسدس صوت مستخدم في الواقعة، وأرشد الثاني عن بعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجني عليه، 2 فيزا كارت، وبطاقة شخصية.

تم التحفظ على المتهمان والمضبوطات، وجاري تطوير مناقشتهما قبل العرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتصرف.