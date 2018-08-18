مشاجرة مع خطيب الجمعة في مسجد بالمنوفية: "أخذوا الخطبة على نفسهم"

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني والمتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن مشادة كلامية وقعت بين الشيخ إيهاب محمود عبدالمجيد، إمام مسجد عمر بن الخطاب بكفر الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وبين رواد المسجد، أثناء خطبة الجمعة قبل الماضية.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق في برنامج "مساء دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أن الخطيب التزم بموضوع الخطبة الموحدة، لكن بعض رواد المسجد اعتبروا أن الخطيب يقصدهم بالخطبة "كل واحد فاكر الخطيب بيتكلم عنه، ونصر طرف على طرف"، لافتا إلى أن "الأمر وصل بين الخطيب والمترددين على المسجد إلى السباب والشتائم".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه سيتم استدعاء الإمام والاستماع إلى أقواله والتحقيق في الواقعة بوزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أنه ينتظر تقريرا من مديرية أوقاف المنوفية، رغم ما تم تداوله عن تصالح الأطراف المتخاصمة في المسجد، بعد تدخل عمدة القرية.

كانت وزارة الأوقاف، قد حددت موضوع خطبة الجمعة، 10 أغسطس، عن "الوفاء بالحقوق والالتزامات، وتحري الحلال شرط أساس لقبول الطاعات".

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: "إننا ونحن بصدد استقبال موسم الحج والعشر الأول من ذي الحجة تلك الأيام الطيبة المباركة يجب أن نؤكد على ضرورة تحري الحلال والوفاء بالحقوق والالتزامات سواء تجاه الأفراد بسداد الديون ورد المظالم".