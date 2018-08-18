قال الرائد محمد الشربيني مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن هناك انخفاضا بمعدلات الحركة على كافة المحاور، موضحا "لدينا مناطق متوسطة الكثافة على الطريق الدائري أعلى الزراعي والمتجه للسلام فقط، وباقي قطاعات الطريق الدائري بالكامل تشهد سيولة مرورية تامة، ومداخل القاهرة كلها تعمل بشكل جيد وتشهد سيولة مرورية تامة".

وأضاف الشربيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع استمرار الهدوء المروري طوال ساعات الصباح بالكامل، مؤكدا استمرار الخدمات العامة للمرور على الطرق السريعة ومداخل ومخارج القاهرة لتقديم المساعدات لكافة المواطنين.

وتابع أن هذا الأسبوع يشهد بدء إجازات عيد الأضحى، والإدارة العامة للمرور بدأت من الخميس تكثيف خدماتها على الطرق السريعة ومخارج القاهرة لاستيعاب أحجام الحركة المرورية، ومن المتوقع خروج المواطنين من الخميس وحتى الأحد خلال الفترة الليلية.

وأوضح الشربيني أن مناطق الإصلاحات مستمرة منذ فترات كبيرة، أهمها طريق بلبيس الصحراوي من أول بوابات رسوم القاهرة وحتى 12 كيلو أسفل الدائري الأوسطي وهي مستمرة لمدة عام لتوسعة الطريق يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساء، وطريق القطامية العين السخنة في الاتجاهين لتحسين كفاءة الطريق من بوابة القاهرة بطول 6 كيلو، وهي مستمرة لمدة 6 أشهر على مدار 24 ساعة.

ولفت إلى أنه وجود مناطق أعمال على الطريق الزراعي في الكيلو 19 لإنشاء كوبري قلما، والكيلو 55 لإنشاء كوبري الخاص بتقاطع الدائري الإقليمي مع الطريق الزراعي، والكيلو 132 أعمال الرصف الخاصة لكوبري إيتاي البارود سيتم غلق حارة لكل اتجاه في مناطق الأعمال واستمرار حركة المرور بشكل طبيعي.

وناشد الشربيني كل قائدي المركبات بأخذ قسك من الراحة أثناء القيادة لفترات طويلة لتفادي الحوادث والتأكد من الصلاحية الفنية للسيارات والإلتزام بمسافات الأمان.