قال النائب طلعت خليل، عضو تكتل 25 - 30، إنه سيقدم باستقالته من البرلمان خلال الساعات المقبلة، بعد غرق طفلين بإحدى البلاعات في السويس.

وأضاف خليل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه "اتخذ هذا القرار بعد فشل طلبات الاحاطة والأدوات الرقابية كافة للتعامل مع الكوارث التي تحدث في السويس، خصوصا بعد تجاهل البرلمان لها وعدم مناقشتها بشكل جدي"، حد تعبيره.

وختم خليل حديثه منفعلا: "أنا مش قادر أقابل الناس، وماقدرتش أروح للعيال للمشرحة، والأهالي في حالة احتقان، ومش عارف أعمل حاجة، علشان كده هستقيل أحسن، وسأتقدم للدكتور علي عبدالعال بالاستقالة خلال ساعات".

ولقي طفل وطفلة مصرعهما غرقا في بالوعة للصرف الصحي، أمس الجمعة، في حي فيصل بمحافظة السويس، نتيجة ترك البالوعة مفتوحة منذ فترة.