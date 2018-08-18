تستعد وزارة النقل خلال أيام للإعلان عن أكبر صفقة عربات قطارات والبالغ عددها 1300 عربة قطار، حيت تم الاتفاق على استيرادها من شركة "ترانس ماش هولدينج" الروسية لسكك حديد مصر، بتمويل مجري بقيمة مليار يورو.

وأكد مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الوزارة قررت لأول مرة شراء عربات عادية مكيفة للمواطن البسيط، وستشمل على 200 عربة عادية مكيفة، مشيرا إلى أن أسعار تذاكر العربات العادية المكيفة الجديدة ستكون أقل من تذاكر القطارات المكيفة سواء درجة أولى أو درجة ثانية لكنها ستختلف في سعرها عن تذاكر القطارات العادية.

وقال الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، إن رئيس شركة "ترانس ماش هولدينج" ونائب وزير التجارة والصناعة الروسي جيورجي كالامانوف، قد التقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار إتمام هذه الصفقة.

وأضاف "شعت"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب من الشركة الروسية أن تزيد عدد العربات المكيفة من 200 عربة إلى 500 عربة وبنفس سعر التكلفة، على أن تكون مدة التسليم فى وقت قصير مؤكدا أن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من وزارة النقل وهيئة السكة الحديد وممثلين من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية، أنهت أعمال الفحص والتقييم الفني والمالي للعروض التي تقدمت للمناقصة التي طرحتها هيئة السكة الحديد بين 12 تحالفا عالميا، وتقدم لها عروضا من 7 تحالفات فقط، وتم استبعاد 4 عروض خلال التقييم الفني لعدم مطابقتهم للمواصفات التى حددتها السكة الحديد.

وتابع أن التقييم المالي للعروض الثلاثة المتبقية أنتهى إلى حصول التحالف "الروسي المجري" على أعلى نقاط فى التقييم وتلاه العرض الروسي ثم العرض الإيطالي، وأن وزارة النقل خاطبت التحالف "الروسي المجري" والتحالف "الصيني" لتخفيض القيمة المالية المقدمة من قبلهما لتكلفة العربات الـ1300، إلا أنه بعد المفاوضات ظل التحالف "الروسي المجري" الأقل قيمة.

ومن جهته، قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن العربات الجديدة تشمل 800 عربة مميزة، و200 عربة مكيفة بمواصفات العربات المميزة، و300 عربة مكيفة درجة أولى وثانية، مشيرا إلى أن هذه العربات سوف تساهم في تحديث أسطول قطارات الهيئة، موضحا أن التكلفة الفعلية لهذه العربات تقترب من الـ20 مليار جنيه.