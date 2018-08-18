قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن نظام التعليم الجديد يطبق على الطلاب المصريين بالخارج والطلاب المنازل.

وأضاف عمر، في منشور عبر مجموعة "تمرد المعلمين" على تطبيق"واتس آب"، أن النظام مفيد جد للطلاب ويطبق على الطلاب بالخارج مثلما تطبق الامتحانات الدولية مثل "تويفل" وخلافه، موضحا تحديد مراكز معتمدة بها التجهيزات التكنولوجية لتنفيذ الامتحانات بها، وترسل إلكترونيا بعد تشفيرها إلى سيرفرات الوزارة للتصحيح وإعلان النتيجة فورا.

وأضاف: "هذا النظام يوفر الجهد والأموال على الدولة والطلاب ويسهم في تخفيف الضغط الشديد على أولياء الامور الذين كانوا يتكبدون مشقة السفر بين المدن للاختبار بالسفارات، ويسبب قلق وضغط شديد للدول المستضيفة مثل ما يحدث في السعودية والكويت كل عام".

وعن طلاب منازل، أوضح عمر امتحانهم في مكان مخصص ومجهز تكنولوجيا ومعتمد للاختبارات، وهو امتحان واحد فقط في نهاية الفصل، ولن يطبق عليهم عدد الاختبارات التي تطبق على الطلاب المنتظمين في المدارس الحكومية المصرية.