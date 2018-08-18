أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية للحج حتى صباح اليوم السبت، 57083 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 51707 حالة مرضية بمكة المكرمة، و5376 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 134 حالة الى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 80 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 54 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأشار الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ26 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك بإجمالي 97 غسلة كلوية، كما أنه تلقت حالتين العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لحالات الأورام، كما أنه يقوم بالمرور 3 مرات يوميا على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى استمرار الفريق الوقائي في عقد الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج بالإجراءات الوقائية، لافتاً إلى أنه قد تم تسجيل 17 حالة وفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن.