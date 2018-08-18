قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن حركة مسير القطارات تعمل بانتظام تزامنا مع رابع أيام انطلاق رحلات عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة لم تسجل أي ملاحظات تؤثر على حركة مسير القطارات على الوجهين القبلي والبحري، موضحا أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها، لخدمة جموع الركاب المسافرين.

وأكد رسلان، لـ"الوطن"، أنه يوجد مقاعد شاغرة بالقطارات الإضافية يجري حجزها يومياً ومطروحة للجمهور يتم الحجز عليها قبل تحرك هذه القطارات في نفس يوم الرحلة، لافتا إلى أنه تم الدفع بهذه القطارات بجانب جداول التشغيل اليومية، بالإضافة إلى زيادة تركيب بعض القطارات المكيفة بعربات إضافية لاستيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب لقضاء إجازة العيد مع ذويهم.

وأفاد رئيس هيئة السكة الحديد، بأن هناك رقابة شديدة على جميع منافذ بيع تذاكر القطارات بمختلف المحطات، موضحا أن الهيئة ستستوعب جموع الركاب المسافرين، وستقوم بتقديم كافة الخدمات لإراحة جميع الركاب.