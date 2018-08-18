أحال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، عددا من الأطباء والممرضين والفنيين والعمال بمستشفى ديروط المركزي للتحقيق لإدارة الشؤون القانونية بديوان مديرية الصحة، لتغيبهم عن العمل.

قال وكيل الوزارة، إن ذلك جاء بناء على التقرير الذي تقدمت به إدارة المتابعة بمديرية الصحة عقب جولة مرورية وتفتيشية على مستشفى ديروط المركزي، ومستشفى القوصية المركزي، ومستشفى منفلوط المركزي، ومستشفى أبنوب المركزي، ومستشفى الحميات بالقوصية، ومستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط، لمتابعة سير العمل في المستشفيات، والتأكد من تواجد الأطباء والتمريض والفنيين، والعمال، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأضاف "زين" أن الجولات أسفرت عن إحالة عدد من الأطباء، والتمريض، والفنيين، والعمال، للتحقيق بإدارة الشؤون القانونية بديوان المديرية، ونقل آخرين من مقر عملهم إلى أماكن أخرى، وتوزيعهم طبقاً لحاجة العمل، مؤكدًا تكثيف الجولات المرورية المفاجئة حفاظًا على منظومة الصحة والمرضى.