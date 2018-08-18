نشر المركز الإعلامي وخدمة العملاء لشركة مياه الشرب بالقاهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من الإرشادات والنصائح للتعامل مع الأضاحي حفاظًا على مياه الشرب ولتوعية المواطنين وحثهم على ترشيد استهلاك المياه.

ونصحت الشركة المواطنين بالآتي:

1- عدم الإسراف في مياه الشرب وترشيدها عند التعامل مع ذبح الأضاحي، وذلك لضمان وصول المياه لكافة المواطنين.

2- الحد من زيادة الأعباء على شبكات الصرف الصحي.

3- عدم إلقاء مخلفات الأضاحي في بالوعات الصرف الصحي، وتجميعها في أكياس القمامة.

4- إلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك منعًا لحدوث أي أضرار بيئية أو صحية.