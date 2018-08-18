قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك خطة في الفترة المقبلة لتطوير نحو ألف قرية على مستوى الجمهورية، من خلال إدخال مرافق وصرف وخدمات وخلافه، وذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية بقيادات محافظة بني سويف.

وأبدى "شعراوي"، اندهاشه من إصرار بعض المواطنين على إلقاء القمامة في الشارع، مؤكدا أن من يصر على ذلك "يبقى بيعند، ولديه سلبية لابد من تركها، وهناك أناس لا يريدون للبلد أن تقوم".

وتابع الوزير، "للأسف الإشاعات ملأت الدنيا وهناك حرب ضروس على مصر، وفي فترة السنوات الأربع الماضية حفرت قناة السويس في عام إنجاز ورحت ادفع، وقالولي الباب أغلق بعد زيادة الإقبال".

وأكمل الوزير: "أنا أحب أسمع المسائل العامة، أما الخاص نضعه على جنب، وذهبت لمجلس النواب دون أي دعوة وقلت إن النواب هم عيون الحكومة ويقدمون الواقع دون مصالح خاصة".