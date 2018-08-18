عقد اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، اجتماعاً موسعاً مع كافة قيادات المديرية، وذلك استعدادا لتأمين عيد الأضحى المبارك.

وأكد مساعد وزير الداخلية، خلال الاجتماع على تنفيذ خطة عمل تعتمد على تحقيق التواجد الأمني الفعال من الخدمات النظامية والمباحثية وضابطات قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة لضبط كل ما قد يخل بالأمن العام، مع تعزيز الخدمات بمواقف سيارات الأجرة للأقاليم وكذا أماكن المتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمسرح والمناطق التجارية والنوادي، التي تشهد تجمعات جماهيرية خلال فترة أيام العيد مع العمل على ضبط محرزي ومتجري الألعاب النارية.

وذلك نظراً لما تشكله من خطورة وتعزيز الرقابة المرورية بمحاور الطرق داخل المدينة وخارجها ووضع خطط للتشغيل والتواجد على مدار اليوم الكامل، بما يحقق السيولة المرورية بدائرة المدينة ومختلف الميادين والطرق والمحاور الرئيسية - كذا إحكام الرقابة التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز، ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز لمنع تهريب السلع المدعمة أو بيع السلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك خاصة في ظل إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية لاسيما لحوم الأضاحي واستمرار التنسيق مع سلاسل السوبر ماركت والهيبر ماركت لتفعيل مبادرة الوزارة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلتها - وقد تم تكليف كافة المستويات القيادية والإشرافية بالمتابعة الميدانية المستمرة لخطة العمل.

ويأتي ذلك في إطار الخطة العامة لوزارة الداخلية وتوجيهات محمود توفيق وزير الداخلية، والتي تهدف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الانضباط والاستقرار للشارع المصري وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين، وتحقيق السيولة في حركة المرور خاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك وما يسبقها.