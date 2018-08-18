قال المهندس خالد صديق رئيس جهاز صندوق تطوير العشوائيات، إن المتبقي من العشوائيات غير الآمنة مستمر العمل بها الآن، مؤكدا أن مشروع "الأسمرات" جاهز للافتتاح، وخلال شهر أكتوبر يجري افتتاحه والتسكين، ومشروع المحروسة أيضا جاهز للافتتاح والتسكين، وحجم المشروعات في شهر أكتوبر التي يجري افتتاحها كبير جدا.

وأضاف صديق، خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز"، أنه جرى توقيع اتفاقيتين مع محافظ جنوب سيناء اليوم، إحداهما إنشاء سدود لحماية المباني من خطر السيول في منطقة دهب، وقيمتها 7 ملايين و250 ألف جنيه، أما الاتفاقية الأخرى تخص إنشاء المياه ومحطة الصرف في منطقة الجبيل في الطور، وهي استكمال لمشورع إنشاء 62 منزل في المنطقة، وقيمتها 27 مليون جنيه.

وتابع أنه منذ 2016 وحتى نهاية 2018 يجري القضاء على العشوائيات غير الآمنة داخل مصر، أما الخطة الثانية فتنفذ على 4 سنوات يجري خلالها العمل على الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة.

وأوضح أن تصنيف العشوائيات في مصر "غير مخطط وغير آمن وأسواق عشوائية"، والمرحلة الجاري العمل عليها هي غير الآمن وفيها خطورة على المواطنين، مثل اتفاقية اليوم بشأن المواطنين المعرضين بشكل دائم للسيول.

وتابع أن العشوائيات غير المخططة بدأنا العمل بها لكن "جس نبض"، وصرفنا 13.5 مليار جنيه، والمتبقي من تنفيذ الخطة حتى آخر 2018 يصل لـ17 مليار جنيه.