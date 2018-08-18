انتهت محافظة القاهرة من تخصيص نحو 453 ساحة صلاة لأداء صلاة عيد الأضحى، بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، مع تخصيص خطيبين "خطيب أساسي وخطيب احتياطي"، لكل ساحة.

وجاءت عناوين ساحات صلاة عيد الأضحى وأسماء الأئمة، كالتالي: